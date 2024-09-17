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Более 2 800 человек ранены в результате детонации пейджеров в Ливане

По меньшей мере восемь человек погибли, сообщил глава Минздрава страны Фирас Абиад.
Елизавета Кондрикова 2024-09-17 18:54:20
© Фото: @PresstvExtra, X

По меньшей мере восемь человек погибли в результате массовой детонации пейджеров в южном пригороде ливанской столицы Бейрут, еще более 2 800 человек пострадали. Об этом сообщает министр здравоохранения страны Фирас Абиад.

Согласно заявлению «Хезболлы», среди погибших - одна девочка и двое представителей движения. По данным Reuters, один из убитых был сыном члена ливанского парламента от «Хезболлы».

Предварительно, среди пострадавших - посол Ирана в Бейруте, он получил легкие ранения.

Напомним, ранее представитель «Хезболлы» назвал случившееся «крупнейшим нарушением безопасности», которому подверглась группировка за почти год войны с Израилем.

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