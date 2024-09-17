В Ливане сотни человек пострадали при детонации пейджеров

Сегодня десятки членов военизированной шиитской группировки «Хезболла» получили сильные ранения при массовой детонации пейджеров в южном пригороде ливанской столицы Бейрут. Об этом сообщает Al Jazeera.



При этом, по данным Reuters, количество пострадавших достигло нескольких сотен. Агентство ссылается на свои источники.

По словам представителя «Хезболлы», взрыв пейджеров стал «крупнейшим нарушением безопасности», которому подверглась группировка за почти год войны с Израилем.

По предварительным данным, устройства могли быть взломаны и взорваны в ходе скоординированной атаки.