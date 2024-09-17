В парламенте Ирана заверили, что «Хезболла» ответит на атаку в Ливане

Здоровью посла Ирана в Бейруте Моджтаба Амани ничего не угрожает, он получил легкие ранения в результате детонации пейджеров на юге столицы Ливана, сообщил «Звезде» советник по международным делам первого вице-спикера парламента Ирана Мостафа Телебпур.

«У него и у окружающих с собой были эти пейджеры и могу сказать, что эти ранения - не совсем серьезные и серьезной опасности для его здоровья не имеют», - сказал Телебпур.

Он также назвал одной из причин кибератаки в Ливане внутренние сложности правительства Израиля, которые влияют на безопасность страны. Саму же акцию в Бейруте он охарактеризовал как террористическую точечную атаку против людей «Хезболлы» и посла Ирана отдельно.

По его словам, сегодняшними действиями Израиль перешел на новый уровень, и ответ от «Хезболлы» обязательно на это последует.

«Естественно, нужно ожидать от “Хезболлы” ответный удар», - добавил Телебпур.

Использование пейджеров он объяснил вопросами безопасности, а также напомнил о том, что поставщиком пейджеров является европейская компания, с которой израильская сторона могла сотрудничать.

Напомним, сегодня вечером в Бейруте произошла массовая детонация пейджеров, в результате которой погибли по меньшей мере восемь человек, около трех тысяч получили ранения разной степени тяжести.