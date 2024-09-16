Американист назвал покушение на Трампа «черным лебедем» для Демпартии

Покушения на бывшего президента США Дональда Трампа происходят из-за нагнетания ситуации со стороны Демократической партии, заявил «Звезде» американист Владимир Можегов.

После замены Джо Байдена в качестве кандидата на Камалу Харрис демократы бросили на ее раскрутку все свои мощные ресурсы, в том числе СМИ, отметил эксперт. По его словам, Харрис хотят привести к власти тем же путем, каким привели Байдена четыре года назад - используя административный ресурс.

«Атмосферу ненависти нагнетают демократы, демократические СМИ. Посыл совершенно понятный: "Мы должны спасти демократию, ужас-ужас, грядет Трамп, это фашизм, это кошмар, это смерть нашей демократии". Идет нагнетание на эмоциональном уровне, и понятно, что такие люди находятся, которые берутся спасать демократию: "Я вот сейчас возьму автомат и убью этого ужасного человека"», - сказал Можегов.

Такая гражданская война на ментальном уровне будет разгораться все сильнее и после выборов, потому что уже очевидно, что ни одна сторона не примет победу другой, считает американист.

Но когда происходят покушения, они добавляют очков Трампу, отметил эксперт. Такой всплеск симпатий был после первого покушения, а теперь произошло уже второе за короткое время - такого никогда раньше не было. И в итоге эти происшествия выступают как «черные лебеди», которые смешивают карты демократам, сказал американист.

Стрельба в районе гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп, произошла 15 сентября. Огонь открыл сотрудник Секретной службы США по подозрительному вооруженному человеку.

Подозреваемый попытался скрыться на автомобиле, но его задержали. На месте нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и камеру GoPro. Сотрудники правоохранительных органов установили личность предполагаемого преступника - это оказался 58-летний американец Райан Уэсли Раут.

По данным СМИ, этот человек был фигурантом сотни уголовных дел и хранил дома автоматическое оружие. Он выступал в поддержку ВСУ и заявлял, что ездил в Киев после начала спецоперации на Украине.

После покушения президент Джо Байден потребовал обеспечить безопасность кандидата от Республиканской партии на высшем уровне. Трамп после инцидента со стрельбой заявил, что никогда не сдастся.