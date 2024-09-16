МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Американист назвал покушение на Трампа «черным лебедем» для Демпартии

В экс-президента США стреляют из-за лозунгов о спасении демократии, считает эксперт.
Владимир Рубанов 2024-09-16 14:20:41
© Фото: Jeremy Hogan Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Покушения на бывшего президента США Дональда Трампа происходят из-за нагнетания ситуации со стороны Демократической партии, заявил «Звезде» американист Владимир Можегов.

После замены Джо Байдена в качестве кандидата на Камалу Харрис демократы бросили на ее раскрутку все свои мощные ресурсы, в том числе СМИ, отметил эксперт. По его словам, Харрис хотят привести к власти тем же путем, каким привели Байдена четыре года назад - используя административный ресурс.

«Атмосферу ненависти нагнетают демократы, демократические СМИ. Посыл совершенно понятный: "Мы должны спасти демократию, ужас-ужас, грядет Трамп, это фашизм, это кошмар, это смерть нашей демократии". Идет нагнетание на эмоциональном уровне, и понятно, что такие люди находятся, которые берутся спасать демократию: "Я вот сейчас возьму автомат и убью этого ужасного человека"», - сказал Можегов.

Такая гражданская война на ментальном уровне будет разгораться все сильнее и после выборов, потому что уже очевидно, что ни одна сторона не примет победу другой, считает американист.

Но когда происходят покушения, они добавляют очков Трампу, отметил эксперт. Такой всплеск симпатий был после первого покушения, а теперь произошло уже второе за короткое время - такого никогда раньше не было. И в итоге эти происшествия выступают как «черные лебеди», которые смешивают карты демократам, сказал американист.

Стрельба в районе гольф-клуба во Флориде, где находился Трамп, произошла 15 сентября. Огонь открыл сотрудник Секретной службы США по подозрительному вооруженному человеку.

Подозреваемый попытался скрыться на автомобиле, но его задержали. На месте нашли автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и камеру GoPro. Сотрудники правоохранительных органов установили личность предполагаемого преступника - это оказался 58-летний американец Райан Уэсли Раут.

По данным СМИ, этот человек был фигурантом сотни уголовных дел и хранил дома автоматическое оружие. Он выступал в поддержку ВСУ и заявлял, что ездил в Киев после начала спецоперации на Украине.

После покушения президент Джо Байден потребовал обеспечить безопасность кандидата от Республиканской партии на высшем уровне. Трамп после инцидента со стрельбой заявил, что никогда не сдастся.

#сша #Дональд Трамп #покушение #Джо Байден #Камала Харрис #наш эксклюзив #выборы президента США #выборы-2024 #Райан Уэсли Раут
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 