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Байден сообщил, что покушавшийся на Трампа находится под стражей

Президент США Джо Байден потребовал обеспечить безопасность Дональда Трампа на высшем уровне.
Ян Брацкий 2024-09-16 04:08:29
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Действующий глава Белого дома Джо Байден с облегчением воспринял новости о том, что экс-президент США Дональд Трамп не пострадал в результате нового покушения. Заявление об этом опубликовала его администрация.

«Я с облегчением воспринял известие о том, что бывший президент не пострадал», - сказал Байден, слова которого обнародовал Белый дом.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, с ним работают следователи. Байден в своем заявлении высоко оценил работу Секретной службы и полиции, а также похвалил их за бдительность.

По словам Байдена в Соединенных Штатах «нет места политическому и любому насилию». Президент потребовал обеспечить Трампу защиту на высшем уровне и на постоянной основе.

Напомним, стрельба произошла в минувшее воскресенье неподалеку от поля для гольфа, где находился Трамп. Агент Секретной службы обезвредил вооруженного злоумышленника, который прятался в кустах. При нем обнаружены автомат АК-47, оптических прицел и камера GoPro.

Позже стало известно о его проукраинских взглядах. В соцсетях подозреваемого якобы оказалось множество постов в поддержку киевского режима и призывы собирать деньги для ВСУ.

#сша #ФСБ #Трамп #покушение #Белый дом #байден
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