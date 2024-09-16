NYP: подозреваемый в покушении на Трампа собирал деньги для ВСУ

Подозреваемый в совершении покушения на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут поддерживал киевский режим и посещал Украину. Об этом пишет газета The New York Post.

По мнению издания, Рут предлагал отправить на помощь ВСУ американских ветеранов Афганистана, а также сам был готов пополнить ряды националистов.

Новостной портал MSN News сообщил, что Рут также участвовал в сборе денег для Украины. В его аккаунтах в социальных сетях множество призывов жертвовать средства на нужны украинских боевиков.

Напомним, накануне поблизости от гольф-клуба, на котором находился Трамп, сотрудники Секретной службы разоружили мужчину. Его подозревают в подготовке покушения на лидера республиканцев. Сейчас ведется расследование, в рамках которого следователи допрашивают задержанного, а также изучают улики на месте инцидента.

Прошлое покушение на Дональда Трампа произошло в Пенсильвании 13 июля. Тогда 20-летний Томас Мэттью Крукс выстрелил из винтовки, но промахнулся. Пуля оцарапала Трампу ухо. Стрелка ликвидировали.