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NYP: подозреваемый в покушении на Трампа собирал деньги для ВСУ

По данным букмекеров, очередное покушение на Дональда Трампа существенно повысило его шансы на президентских выборах в США.
Ян Брацкий 2024-09-16 03:16:07
© Фото: Alejand82119737, X.com

Подозреваемый в совершении покушения на экс-президента США Дональда Трампа Райан Уэсли Рут поддерживал киевский режим и посещал Украину. Об этом пишет газета The New York Post.

По мнению издания, Рут предлагал отправить на помощь ВСУ американских ветеранов Афганистана, а также сам был готов пополнить ряды националистов.

Новостной портал MSN News сообщил, что Рут также участвовал в сборе денег для Украины. В его аккаунтах в социальных сетях множество призывов жертвовать средства на нужны украинских боевиков.

Напомним, накануне поблизости от гольф-клуба, на котором находился Трамп, сотрудники Секретной службы разоружили мужчину. Его подозревают в подготовке покушения на лидера республиканцев. Сейчас ведется расследование, в рамках которого следователи допрашивают задержанного, а также изучают улики на месте инцидента.

Прошлое покушение на Дональда Трампа произошло в Пенсильвании 13 июля. Тогда 20-летний Томас Мэттью Крукс выстрелил из винтовки, но промахнулся. Пуля оцарапала Трампу ухо. Стрелка ликвидировали.

#сша #Трамп #Выборы #покушение #Секретная служба
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