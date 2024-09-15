NYP: стрельбу у гольф-клуба Трампа открыл агент Секретной службы

Стрелявшим около гольф-клуба Дональда Трампа был агент Секретной службы. Он обнаружил поблизости с экс-президентом США вооруженного мужчину, сообщает газета The New York Post. Позже подозреваемый был задержан, сейчас его допрашивают полицейские.

Ранее сообщалось о стрельбе рядом с местом, где находился лидер республиканской партии Дональд Трамп. Инцидент произошел во Флориде у гольф-клуба в Палм-Бич. Как сообщил телеканалу CNN Дональд Трамп-младший, на месте ЧП найден автомат АК-47. Сам политик находится в безопасности, никто из его окружения также не пострадал. Секретная служба расследует происшествие.

Напомним, бывший президент США и один из кандидатов на высший пост в стране Дональд Трамп пережил покушение 13 июля. Тогда в 45-ого президента стреляли из снайперской винтовки во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

Пуля задела ухо Трампа. Охрана смогла увести его со сцены. В результате происшествия погибли двое: сам стрелок и случайный зритель, еще два человека пострадали.