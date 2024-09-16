Шансы Трампа выиграть выборы выросли до 50% после покушения

Букмекеры в США повысили шансы экс-президента Дональда Трампа на победу на выборах после второго покушения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы Polymarket.

Согласно им, лидер республиканцев победит в ходе голосования с вероятностью в 50%. Успех его главной оппонентки и политического противника от демократов Камалы Харрис оценивается в 49%.

Напомним, накануне неподалеку от поля для гольфа, на котором находился Трамп, раздались звуки стрельбы. Как выяснилось, стрелял агент Секретной службы. Он обезвредил вооруженного мужчину.

К расследованию подключилось ФБР. Там не исключают, что Трампа могли попытаться убить. Этой же версии придерживаются его политические сторонники.

Ранее Дональд Трамп отказался от проведения новых дебатов с Камалой Харрис, сравнив ее с боксером, проигравшим первый бой. Он заявил, что в новой встрече нет необходимости и призвал Харрис заняться изучением своих ошибок.