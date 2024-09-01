С 1 сентября в РФ изменятся законы в сфере образования и кредитов

Новые изменения в российском законодательстве вступают в силу с 1 сентября. Они коснутся таких сфер как кредиты, ЖКХ, образование, транспорт и другие.

С 11 сентября россияне получат возможность продавать свое ипотечное жилье при просроченных платежах. Для этого гражданину нужно обратиться в финансовую организацию - банк согласует процедуру и минимальную цену продажи.

С 9 сентября изменится размер некоторых госпошлин. Чтобы подать заявление на расторжение брака придется заплатить пять тысяч рублей, для оформления признания должника несостоятельным банкротом - десять тысяч для физического лица, сто - для организации.

Изменения коснутся и сферы ЖКХ - с 1 сентября собственники будут самостоятельно и за свой счет принимать решения об обследовании технического состояния многоквартирного дома. С пяти до трех лет меняется гарантийный срок на составляющие новостроек - окна, двери, крышу, фундамент.

В школах теперь запрещено ученикам пользоваться мобильными устройствами во время уроков. Это касается как телефонов, так и других смарт-устройств. Исключение предоставлено лишь для экстренных случаев, например, при угрозе жизни и здоровью учеников или преподавателей. Также с 1 сентября все образовательные учреждения от детских садов до вузов обязаны вывешивать государственный флаг РФ.

В России с осени ожидаются нововведения и для водителей - обновился стандарт для автоаптечек - в ее состав должны входить спасательное изотермическое одеяло, маркеры и загубники для сердечно-легочной реанимации. Старые аптечки можно использовать до 2027 года или стечения срока годности.

Вступил в силу закон, который вводит единые требования к фото- и видеокамерам, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Теперь решение о размещении устройств могут принимать местные власти или владелец дороги, но по предварительному согласованию с ГИБДД. Также они будут самостоятельно устанавливать размер штрафа.

С 1 сентября сервисы такси должны будут страховать свою ответственность перед пассажирами, как перевозчики (ОСГОП). Даже если происшествие произошло не по вине таксиста, пассажир получит компенсацию от страховщика до 2 миллионов рублей или до 23 тысяч рублей за вред имуществу.

Изменения коснутся и выплат. Так, если на счету материнского капитала осталось менее 10 тысяч рублей, их можно получить на руки. По новому закону в расчете оплаты за сверхурочные часы учитываются компенсационные и стимулирующие выплаты. За первые два часа переработок сотрудник получает зарплату в полуторном размере, а за последующие — в двойном. Еще с сентября увеличится пенсия для тех, кому больше 80 лет.

При оплате сверхурочной работы будут учитывать стимулирующие выплаты и компенсации. За первые два часа работы выплаты осуществляются не менее чем в полуторном размере, а за следующие часы не менее чем в двойном размере.