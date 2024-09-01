В России поменялись правила расчета за сверхурочные часы работы

С 1 сентября в статью о порядке выплат за сверхурочные часы работы в России ввели изменения. Об этом следует из документа, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки ввели в 152 статью Трудового кодекса РФ, она регулирует порядок оплаты за сверхурочную работу, чтобы повысить заработок тех, кому приходится трудиться больше установленного рабочего времени.

По новому закону в расчете оплаты за сверхурочные часы учитываются компенсационные и стимулирующие выплаты. За первые два часа переработок сотрудник получает зарплату в полуторном размере, а за последующие — в двойном.

При этом стоит учитывать, что оплачиваются только те переработки, которые оформлены как сверхурочная работа.

Президент России Владимир Путин подписал новый закон еще в апреле, признав тогда часть 1 статьи 152 ТК не соответствующей Конституции в пункте регулировки оплаты сверхурочной работы согласно одной составляющей зарплаты работника.