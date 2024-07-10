Госпошлина за развод в России увеличится с 650 до 5 тыс. рублей

Совет Федерации одобрил увеличение госпошлины за развод в восемь раз - с 650 до 5 000 рублей в рамках инициатив по совершенствованию налоговой системы РФ.

Уточняется, что подобную сумму придется заплатить семьям без общих несовершеннолетних детей в случае развода как при взаимном согласии, так и через суд. Пошлина за заключение брака останется такой же - в размере 350 рублей.

Также изменения затронут выдачу аттестата, свидетельства или иного документа, подтверждающего уровень квалификации гражданина. В данном случае госпошлина возрастет с 1 300 до 2 000 рублей, внесение в них изменений потребует 500 рублей вместо 350. При выдаче дубликата документов потребуют 2 000 рублей.

Госпошлина за смену имени вырастет с 1 600 до 5 000 рублей, за исправления или изменения в записях актов гражданского состояния - с 650 до 700 рублей.

Напомним, ранее с подобной инициативой выступили в Минфине России. Изменения в налоговой системе РФ также предполагают введение прогрессивной шкалы НДФЛ по ставке от 13% до 22%.