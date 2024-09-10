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В Кремле сообщили, что Путин сделает заявление на учениях «Океан-2024»

Также, по словам Дмитрия Пескова, выступят министр обороны России Андрей Белоусов и главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.
Тимур Шерзад 2024-09-10 12:55:24
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин сделает заявление на учениях «Океан-2024». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Будет вступительное слово Путина», - сказал Песков журналистам. 

Также из Национального центра обороной России, как отметил пресс-секретарь, сделает доклад министр обороны Андрей Белоусов. Кроме этого, по словам Дмитрия Пескова, будет и доклад главкома ВМФ РФ Александра Моисеева, а также доклады командующих флотами. 

Учения «Океан-2024» стартовали сегодня. Сообщается, что в них примут участие более 400 кораблей и 120 самолетов и вертолетов. 

Ранее в заливе Петра Великого для проведения учений встретились корабли России и Китая. Кроме этого, сообщалось о развертывании Арктической группировки Северного флота в Северном Ледовитом океане

#в стране и мире #учения #Владимир Путин #верховный главнокомандующий #заявление #Океан-2024
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