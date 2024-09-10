В Кремле сообщили, что Путин сделает заявление на учениях «Океан-2024»

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин сделает заявление на учениях «Океан-2024». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Будет вступительное слово Путина», - сказал Песков журналистам.

Также из Национального центра обороной России, как отметил пресс-секретарь, сделает доклад министр обороны Андрей Белоусов. Кроме этого, по словам Дмитрия Пескова, будет и доклад главкома ВМФ РФ Александра Моисеева, а также доклады командующих флотами.

Учения «Океан-2024» стартовали сегодня. Сообщается, что в них примут участие более 400 кораблей и 120 самолетов и вертолетов.

Ранее в заливе Петра Великого для проведения учений встретились корабли России и Китая. Кроме этого, сообщалось о развертывании Арктической группировки Северного флота в Северном Ледовитом океане.