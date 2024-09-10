ВМФ приступил к стратегическим учениям «Океан-2024»

Военно-морской флот России приступил к стратегическим командно-штабным учениям «Океан-2024». Оно продлится до 16 сентября включительно, сообщили в Минобороны России.

Учение будет проводиться в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующим Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в этом году.

Отмечается, что корабли ВМФ России отработают маневры и задачи в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Основными задачами стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений ВМФ России к управлению разнородными группировками сил в зонах своей ответственности, решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники в ходе практической части учения, а также расширение взаимодействия с военно-морскими силами стран-партнеров при решении совместных задач в море.

На первом этапе учений органы военного управления отработают вопросы развертывания группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки.

В рамках второго этапа участники СКШУ разыграют «боевые действия», где должны будут поразить стратегически важные объекты и силы условного противника. Также планируется высадка морских десантов на необорудованное побережье, защита объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций с учетом современного характера вооруженной борьбы на море.

Ранее малые ракетные корабли «Град» и «Наро-Фоминск» впервые вышли в Ладожское озеро. Моряки этих судов примут участие в стратегических учениях «Океан-2024».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.