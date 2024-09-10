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Корабли России и Китая встретились в заливе Петра Великого для учений

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) принимают участие в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Океан-2024».
2024-09-10 10:54:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая встретились в заливе Петра Великого для участия в учениях «Океан-2024», сообщает Министерство обороны РФ.

«В акватории северной части залива Петра Великого состоялась встреча боевых кораблей Военно-Морской Флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК), принимающих участие в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) "Океан-2024"», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

С китайской стороны задействованы три боевых корабля и судно снабжения. Учения пройдут в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях с 10 по 16 сентября включительно.  Руководит главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев.

В мероприятиях задействуют свыше 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Кроме того, примут участие более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС России, а также порядка семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 90 тысяч личного состава.

В ходе проводимых учений проверят готовность руководства объединений и соединений ВМФ к управлению группировками сил, решению нестандартных оперативных задач, применению высокоточного оружия и современных образцов вооружения и техники. Также военные планируют расширить взаимодействие с военно-морскими силами стран-партнеров в ходе решения совместных зада, добавили в Минобороны России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Китай #Россия #армия #учения #Океан-2024
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