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В Северном Ледовитом океане развернута Арктическая группировка СФ

В составе группировки - большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».
2024-09-10 12:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что Арктическая группировка Северного флота уже развернулась в Северном Ледовитом океане для стратегических командно-штабных учений «Океан-2024».

В состав группировки входят большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» (с него осуществляется управление силами), большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

В рамках учений Арктическая экспедиционная группировка Северного флота ВМФ России будет отрабатывать задачи по обеспечению военной безопасности объектов береговой арктической инфраструктуры России.

Сообщается, что Северный флот отработает управление силами и войсками при обороне арктического побережья России. Будут отработаны вопросы защиты объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций. При этом будут учтены особенности современного характера морской вооруженной борьбы. 

Арктическая группировка изучит возможные районы боевых действий, применит оружие, а также использует технические средства в Арктической морской зоне. Кроме этого, будут проведены совместные специальные действия против условных террористов. Группировка изолирует районы их действия, после чего приступит к блокированию и уничтожению. 

Учения «Океан-2024» продлятся до 16 сентября включительно. Они проводятся под общим руководством главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева. Это одно из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС РФ в этом году

Ранее сообщалось, что в заливе Петра Великого для участия в этих учениях встретились корабли России и Китайской Народной Республики

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #учения #Северный флот #Северный Ледовитый океан #Океан-2024
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