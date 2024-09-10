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В учениях «Океан-2024» примут участие более 400 боевых кораблей

Помимо этого, в учениях задействованы более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС России.
2024-09-10 09:10:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024» примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Помимо этого, в маневрах задействованы более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 000 единиц вооружения и техники и более 90 тысяч военнослужащих. Участники разыграют «боевые действия», целью которых будет поразить стратегически важные объекты и силы условного противника.

К учениям привлекут оперативные группы других силовых ведомств и органов исполнительной власти. В маневрах будут участвовать представители Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы войск национальной гвардии и Федеральной службы охраны России. Также к мероприятиям привлечены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты от иностранных государств-партнеров РФ.

Ранее сообщалось о начале стратегических командно-штабных учений «Океан-2024». Событие продлится до 16 сентября включительно, корабли ВМФ России отработают маневры и задачи в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #ВМФ #учения #корабли #Океан-2024
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