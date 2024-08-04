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Британия потратит $38 млн на защиту мечетей от протестующих

Беспорядки в Великобритании начались в результате убийства детей в Саутпорте.
Мария Зайцева 2024-08-04 20:41:02
© Фото: Horst Galuschka dpa Globallookpress

Великобритания выделит практически 38 миллионов долларов на защиту мечетей на фоне массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает глава МИД Иветт Купер.

Протесты начались 30 июля после того, как вооруженный ножом 17-летний подросток ранил девять детей в студии где занимались йогой и танцами. В итоге нападения погибли две девочки.

На фоне произошедшего в городе Саутпорт возле мечети произошли массовые беспорядки. Тогда от столкновений с правоохранителями пострадали несколько полицейских.

Затем беспорядки перенеслись и в другие города, в Сандерленде на северо-востоке страны протестующие подожгли центральное отделение полиции.

По предположению властей, протесты устроены сторонниками крайне правого движения «Лига английской обороны».

#в стране и мире #протесты #Великобритания #беспорядки #МИД Великобритании #мечеть
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