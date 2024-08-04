Британия потратит $38 млн на защиту мечетей от протестующих

Великобритания выделит практически 38 миллионов долларов на защиту мечетей на фоне массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает глава МИД Иветт Купер.

Протесты начались 30 июля после того, как вооруженный ножом 17-летний подросток ранил девять детей в студии где занимались йогой и танцами. В итоге нападения погибли две девочки.

На фоне произошедшего в городе Саутпорт возле мечети произошли массовые беспорядки. Тогда от столкновений с правоохранителями пострадали несколько полицейских.

Затем беспорядки перенеслись и в другие города, в Сандерленде на северо-востоке страны протестующие подожгли центральное отделение полиции.

По предположению властей, протесты устроены сторонниками крайне правого движения «Лига английской обороны».