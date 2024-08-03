Еще один город Англии охватили беспорядки из-за убийства детей в Саутпорте

В английских городах не утихают протесты на фоне произошедшего в понедельник, 29 июля, убийства трех девочек во время занятия в студии танцев и йоги в городе Саутпорт. В этой связи в Сандерленде на северо-востоке страны протестующие подожгли центральное отделение полиции.

По сообщениям британского телеканала Sky News, местная полиция призвала жителей избегтать центра города. Там протестующие напали на стражей правопорядка с пивными бочками и огнетушителями.

«Последние новости из Саутпорта: полицейский участок горит на фоне "серьезного насилия" в Сандерленде, поскольку беспорядки продолжаются. <...> На видео, похоже, запечатлен перевернутый автомобиль, который подожгли. В Ливерпуле произошла драка между соперниками-протестующими возле мечети», - уточнили журналисты.

В Саутпорте три ребенка - шести, семи и девяти лет - погибли, еще несколько детей и двое взрослых госпитализированы в критическом состоянии после нападения с ножом 17-летнего подростка. Власти предполагают, что беспорядки устроены сторонниками крайне правого движения «Лига английской обороны».

Правоохранители задержали его, предъявили обвинения в убийстве трех человек, попытке убийства еще десяти и хранении холодного оружия. В то же время протестующие выкрикивали антииммигрантские лозунги на фоне распространившихся сообщений, что подозреваемый якобы был просителем убежища. Затем появилась информация, что он родился в Великобритании, а его семья ранее бежала из Руанды от геноцида.