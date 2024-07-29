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В Англии двое детей погибли от ножевых ранений при нападении подростка

Подросток напал на детей и взрослых в конце занятий по йоге и танцам.
Услада Дубинина 2024-07-29 22:10:35
© Фото: Tejas Sandhu Keystone Press Agency Globallookpress

Двое детей погибли от ножевых ранений в результате нападения 17-ти летнего подростка в городе Саутпорт на северо-западе Англии. Об этом сообщила начальник полиции графства Мерсисайд Серену Кеннеди.

«Два ребенка погибли в результате ножевых ран, полученных в результате нападения, произошедшего сегодня утром», - передает телеканал Sky News слова Кеннеди.

Нападение на детей и взрослых произошло в конце занятий по йоге и танцам в стиле певицы Тейлор Свифт. Со слов Кеннеди, девять детей получили ранения, из них шестеро доставлены в больницу в критическом состоянии. Также в критическом состоянии находятся двое взрослых, которые пострадали при нападении. 

Несовершеннолетнего злоумышленника задержала полиция. Специалисты устанавливают мотив нападения на детей. 

#в стране и мире #дети #Англия #нападение #Ножевые ранения
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