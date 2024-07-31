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На фоне беспорядков в Британии начались стычки у резиденции премьера

Еще один протест возник в столице Великобритании на фоне гибели в Саутпорте трех девочек от рук 17-летнего подростка.
Марина Крижановская 2024-07-31 23:42:37
© Фото: IMAGO Eibner-PressefotoMarcel v Globallookpress

В британской столице начались беспорядки у резиденции премьер-министра Кира Стармера. Несколько сотен человек начали теснить полицейских, у ворот резиденции, также они бросили петарды, выкрикивая лозунги против иммигрантов.

По информации местного телеканала Sky News, стычки с полицией организовали крайне правые группировки.

«Последние новости из Саутпорта: протестующие заперлись у военного мемориала, а в ворота Даунинг-стрит после беспорядков бросили файеры», - сообщили журналисты телеканала.

Отмечается, что после возникшего конфликта на северо-западе страны, в городе Саутпорт, напряженная ситуация проявилась в центре Лондона у Даунинг-стрит. При этом в Саутпорте не спадает градус напряжения, ситуация осложняется распространившимися сообщениями, что подозреваемый в убийстве трех девочек якобы был просителем убежища.

Напомним, 29 июля в местной студии танцев произошло нападение с ножом на детей и сотрудников. Три девочки шести, семи и девяти лет погибли, еще восемь детей получили ранения, несколько из них находятся в критическом состоянии. Также серьезно пострадали преподаватель йоги и работник помещения, где проходили занятия.

На следующий день у мечети в Саутпорте произошли столкновения с полицией.

#в стране и мире #Великобритания #лондон #Даунинг-стрит #массовые беспорядки #кир стармер #стычки с полицией #Саутпорт #резиденция премьер-министра
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