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В английском Саутпорте начались беспорядки после гибели детей

Возле мечети в английском Саутпорте начались массовые беспорядки на фоне гибели нескольких девочек после нападения на них подростка с ножом. В уличных столкновениях получили ранения полицейские.
Дарина Криц 2024-07-31 05:24:31
© Фото: @gouryella99 X.com © Видео: @gouryella99 X.com

На фоне гибели детей в английском городе Саутпорт начались массовые беспорядки. Местный телеканал сообщил, что в ходе столкновений пострадали несколько стражей правопорядка.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 28 июля, когда в студию, где занимались йогой и танцами, ворвался вооруженный ножом 17-летний подросток. Он ранил девять детей, из них шестерых доставили в больницу в критическом состоянии. В аналогичном положении находились двое взрослых, которые также пострадали при нападении. 

В итоге погибли двое девочек, потом их количество увеличилось до трех. На фоне этого в городе возле мечети произошли массовые беспорядки.

«В результате столкновений с полицией пострадали несколько правоохранителей. Также участники беспорядков подожгли полицейский автомобиль», - сообщает RT со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что во вторник, 30 июля, вечером возле мечети появилась толпа мужчин. Многие из них были в масках и толстовках с капюшонами. Они ввязались в драку с сотрудниками правоохранительных органов, но перед этим были слышны скандирования «English til I die».

#в стране и мире #Великобритания #Англия #массовые беспорядки #Гибель детей #нападение на детей #Саутпорт
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