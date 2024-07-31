В английском Саутпорте начались беспорядки после гибели детей

На фоне гибели детей в английском городе Саутпорт начались массовые беспорядки. Местный телеканал сообщил, что в ходе столкновений пострадали несколько стражей правопорядка.

Напомним, трагедия произошла в воскресенье, 28 июля, когда в студию, где занимались йогой и танцами, ворвался вооруженный ножом 17-летний подросток. Он ранил девять детей, из них шестерых доставили в больницу в критическом состоянии. В аналогичном положении находились двое взрослых, которые также пострадали при нападении.

В итоге погибли двое девочек, потом их количество увеличилось до трех. На фоне этого в городе возле мечети произошли массовые беспорядки.

«В результате столкновений с полицией пострадали несколько правоохранителей. Также участники беспорядков подожгли полицейский автомобиль», - сообщает RT со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что во вторник, 30 июля, вечером возле мечети появилась толпа мужчин. Многие из них были в масках и толстовках с капюшонами. Они ввязались в драку с сотрудниками правоохранительных органов, но перед этим были слышны скандирования «English til I die».