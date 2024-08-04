ЦАХАЛ нанес ряд ударов авиацией и артиллерией по югу Ливана

В ночь с субботы на воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ряд ударов по территории южного Ливана. Так, Военно-воздушные силы ударили по объектам вооруженной ливанской шиитской группировки «Хезболла» в районе Кфаркелы с учетом инфраструктуры и военных сооружений.

«ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам "Хезболлы" в районе Кфаркелы (Kfarkela) на юге Ливана, включая инфраструктуру и военные сооружения. Ранее сегодня израильский самолет уничтожил террориста "Хезболлы" в районе Дейр-Серьяна (Deir Seryan)», - заявили в пресс-службе армии, ее цитирует RT.

Более того, израильская артиллерия нанесла удар по инфраструктуре «Хезболлы» в районе Одайссе (Odaisseh).

Более месяца назад - 18 июня - в штабе израильской армии объявили о планах боевых действий на «северной арене», то есть в Ливане. Затем последовал ряд прогнозов и предположений о том, когда могут начаться боевые действия со стороны ЦАХАЛ в отношении соседней арабской республики.

За последнее время на фоне палестино-израильского конфликта противостояние Израиля и Ливана усилилось, а ряд стран, включая США, призвали своих граждан покинуть Ливан на любом доступном рейсе.