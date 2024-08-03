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Власти США призвали американцев покинуть Ливан на любом доступном рейсе

Посольство США в Бейруте призвало американских граждан быть готовыми к ЧС в Ливане.
Услада Дубинина 2024-08-03 18:10:12
© Фото: Bilal Jawich, XinHua, Globallookpress

Посольство США в Бейруте призвало американцев покинуть Ливан любым доступным рейсом. Оповещение для граждан США опубликовано на сайте посольства. 

«Мы призываем тех, кто хочет покинуть Ливан, забронировать любой доступный им билет, даже если этот рейс не отправляется немедленно или не следует по их первому выбранному маршруту», - указано в сообщении.

В посольстве заявили о помощи в виде репатриационных кредитов для американцев, у которых нет денежных средств для покупки авиабилетов. На сайте Дипломатического представительства указано, что граждане США, которые не захотели покинуть территорию Ливана, должны продумать план на случай чрезвычайной ситуации.

Американцы не должны рассчитывать на эвакуацию гражданских лиц из чужой страны с помощью военных США. В случае эвакуации, граждане США должны будут возместить затраты правительства на транспортировку в безопасное место. 

Ранее крупнейшие авиакомпании отменили рейсы в Израиль из-за  растущей напряженности на Ближнем Востоке. Напомним, что 31 июля стало известно о гибели высокопоставленного командира «Хезболлы» - Фуада Шукра. Ответственность за удар истребителей по окрестностям Бейрута взял на себя ЦАХАЛ. 

#Израиль #Бейрут #ливан #посольство США #американцы
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