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Bild: Израиль может начать военную операцию в Ливане во второй половине июля

Операция может состояться на третьей или четвертой неделе июля.
Мария Зайцева 2024-07-01 17:44:10
© Фото: Israel Defense Forces, XinHua, Globallookpress

Израиль может начать военную наземную операцию против движения «Хезболлах» на юге Ливана во второй половине июля. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

В сообщении говорится, что операция в Ливане может состояться на третьей или четвертой неделе июля.

В издании напомнили, что ранее ряд стран призвал своих граждан немедленно покинуть территорию Ливана. В Германии заявили, что ситуация может обостриться, а конфликт расшириться.

Отмечается также, что армия Израиля готовится к «экстремальному сценарию», так как «Хезболлах» не прекращает атаки.

Ранее населенные пункты Авивим и Довев на севере Израиля оказались под огнем бойцов шиитской милиции «Хезболлах».

#в стране и мире #Израиль #ливан #военная операция #Хезболлах
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