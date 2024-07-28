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Франция, Норвегия и Бельгия призвали своих граждан покинуть Ливан

Министерства иностранных дел стран выпустили обращения к гражданам, где попросили воздержаться или перенести свои поездки в Ливан, Израиль и Палестину.
Ирина Егорова 2024-07-28 21:05:39
© Фото: Ayal MargolinXinHua, Global Look Press

Гражданам Бельгии, Франции и Норвегии, которые находятся в Ливане призвали незамедлительно покинуть территорию страны. С такими заявления выступили МИД стран после атаки по мирным гражданам на Голанских высотах.

Так бельгийцев попросили воздержаться или перенести поездки в Ливан, Израиль и Палестину.

«Бельгия решительно осуждает это нападение и призывает к сдержанности и деэскалации со всех сторон», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Бельгии.

Аналогичные заявления выпустили министерства иностранных дел Норвегии.

Напомним, трагедия произошла накануне. Жертвами удара стали 12 детей из местной общины горцев-друзов. Ракета упала на стадион во время состязаний детских команд. Сообщалось, что 32 человека получили ранения.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац после случившегося заявил, что Тель-Авив очень близок к полномасштабной войне с Ливаном и движением «Хезболла».

#Франция #Бельгия #Израиль #норвегия #Хезболла #ливан #удар #обращение #граждане
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