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Байден забрался в пустой самолет, доставивший из России заключенных

Американские пользователи раскритиковали американского лидера Байдена, забравшегося по трапу на спецборт, который доставил из России заключенных в рамках обмена.
Дарина Криц 2024-08-03 04:24:42
© Фото: Aaron Schwartz Keystone Press Agency Globallookpress

Американские интернет-пользователи начали критиковать действующего президента Джо Байдена за его попытку сесть в самолет, который привез из России обменянных заключенных.

В Сети распространилось видео, как оставленный без присмотра президент поднялся в пустой самолет. Перед этим он с вице-президентом Камалой Харрис встретил вернувшихся из России в рамках обмена заключенных.

«"Это уже даже не смешно. Он надеялся, что его обменяют?", - обиженно прокомментировали произошедшее американцы», - пишет «360».

Уточняется, что Харрис и команда сопровождения не последовали за Байденом.

Напомним, 1 августа на турецкой территории состоялся обмен находившихся в заключении в странах НАТО россиян на помилованных президентом Владимиром Путиным иностранцев. На Родину вернулись восемь граждан России и несовершеннолетние дети, которые только в самолете на пути в РФ узнали, что они - русские. Взамен были отпущены 13 человек.

В аэропорту Внуково прямо у трапа самолета прилетевших россиян встретил президент Путин. Он обнял их и поблагодарил за верность присяге и Родине.

#в стране и мире #Джо Байден #встреча #спецборт #обмен заключенными
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