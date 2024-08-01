Путин поблагодарил освобожденных россиян за верность присяге

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил вернувшихся из стран НАТО россиян. Отдельный акцент глава государства сделал на верности присяге и России, которая никогда не забывала о своих гражданах.

«Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением на Родину. Сейчас хочу обратить к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы дома. Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся. поговорим о вашем будущем. А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением домой», - обратился он с заявлением к прилетевшим гражданам России.

Сегодня, 1 августа, произошел обмен задержанных в странах Запада россиян в обмен на помилованных президентом России осужденных граждан: Пола Николаса Уилана, Кевина Викторовича Лика, Эвана Гершковича, Демури Ильича Воронина, Владимира Викторовича Кара-Мурзы**, Алсу Хамидовны Курмашевой, Лилии Айратовны Чанышевой*, Вадима Валерьевича Останина*, Ксении Владиславовны Фадеевой, Александры Юрьевны Скочиленко, Ильи Валерьевича Яшина**, Андрея Сергеевича Пивоварова, Олега Петровича Орлова**.

Взамен возвращены восемь россиян, а также несовершеннолетние дети. Путин лично прибыл в аэропорт Внуково встречать их. Встреча произошла прямо у трапа самолета, во время которой президент обнимал их, а женской половине подарил букеты.

* Лилия Айратовна Чанышева - внесена в список экстремистов и террористов.

** Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.