Мадуро сообщил о планах боевиков совершить теракт 3 августа

Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро заявил о готовящемся в субботу, 3 августа, теракте.

По его данным, в столичном районе Бельомонте вооруженные боевики планируют совершить «новую засаду», о которой ему стало известно от информатора среди этой группировки. Как сообщает РИА Новости, Мадуро отдал приказ всем силовикам обеспечить усиленную охрану Каракаса.

«Хочу сообщить о новой засаде, которая запланирована завтра, в субботу. Я очень тщательно это взвесил, потому мы можем раскрыть свой источник информации в этих преступных группах. Но я обязан заявить. Часть этих групп наемников, вооруженных гранатами и другим оружием, намерены завтра совершить атаку в районе Бельомонте, Каракас», - приводит его слова агентство.

Также издание AP пишет о посланном Мадуро сообщении в адрес США, в котором он призвал их «держать свой нос подальше от Венесуэлы».

Напомним, после того, как в понедельник, 29 июля, Национальный избирательный совет объявил Николаса Мадуро победителем выборов, столицу Венесуэлы заполонили тысячи сторонников оппозиции, протестующие бросали в полицию бутылки с зажигательной смесью, была слышна стрельба.

Правительство заявило, что арестовало сотни протестующих, а местная правозащитная организация Foro Penal заявила, что 11 человек убиты. Еще десятки арестованы на следующий день, включая бывшего кандидата от оппозиции Фредди Суперлано.