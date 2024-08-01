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В Венесуэле задержали более 1 200 участников беспорядков

Возмущения прошли после президентских выборов, которые прошли 28 июля.
Анастасия Бобылева 2024-08-01 04:58:09
© Фото: Miguel Rodriguez ZUMAPRESS.com Globallookpress

Число задержанных после беспорядков в Венесуэле превысило 1 200 человек. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

«Их какое-то время готовили в Техасе, Колумбии, Перу, Чили. Тренировали, чтобы они приходили нападать и жечь. Они пытались сжечь эту мобильную больницу, но вы и местные жители ее спасли. Это протест или политическая борьба? Сжигать больницы?», - пишет Мадуро в соцсети Х.

Протесты в стране разгорелись после президентских выборов, которые прошли 28 июля. Николас Мадуро выиграл их и стал президентом на срок с 2025 до 2031 года. Некоторые страны не приняли результаты выборов, в их числе США и Аргентина.

Ранее сообщалось о том, что за беспорядки и насилие задержаны более тысячи человек. Число пострадавших во время протестов военных и полицейских достигло 77 человек.

#в стране и мире #венесуэла #протесты #беспорядки #Николас Мадуро
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