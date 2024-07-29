Мадуро получил большую часть голосов на выборах президента Венесуэлы

Венесуэльский лидер Николас Мадуро вырвался вперед в ходе проведения президентских выборов. Такое заявление сделал председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Элвис Аморосо.

По его данным, в настоящее время обработано около 80% бюллетеней избирателей.

«При уровне участия в выборах 59% результаты следующие. Первое (место. - Прим. ред.) - Николас Мадуро Морос от "Большого патриотического полюса" получил 5 150 092 голоса с 51,20%», - подчеркнул Аморосо.

Отмечается, что следом за ним идет Эдмундо Гонсалес с 44,2% голосов.

Напомним, что президентские выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. Ранее также сообщалось, что Мадуро обвинил оппозицию в совершении двух покушений на его жизнь.