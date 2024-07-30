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Несогласные с результатами выборов в Венесуэле устроили протесты

Тысячи венесуэльцев вышли на городские улицы, выражая несогласие с результатами прошедших президентских выборов, на которых победил Николас Мадуро. Сообщается о прозвучавших выстрелах.
Марина Крижановская 2024-07-30 01:59:51
© Фото: @edcordel X.com © Видео: @edcordel X.com

В столице Венесуэлы Каракасе начались массовые протесты. Тысячи людей заполонили улицы города, заявляя о своем несогласии с результатами прошедших выборов.

Как сообщил корреспондент РИА Новости, во время демонстраций раздались несколько выстрелов. После чего большое количество людей предприняли попытку скрыться с открытых мест на улице.

По информации телеканала ABC News, несколько тысяч жителей южноамериканской страны вышли на улицы крупнейшего бедного квартала Каракаса, чтобы выразить протест против заявления Мадуро о победе.

Информагентство France 24 указало, что в понедельник, 29 июля, по всей Венесуэле возникли протесты после официального объявления Николаса Мадуро победителем выборов.

«После того, как национальный избирательный орган официально объявил Николаса Мадуро победителем выборов, это подверглось широкой критике за предполагаемое мошенничество на выборах. В Каракасе сотни протестующих вышли на улицы, поджигая предвыборные плакаты Мадуро», - указали журналисты.

Вместе с этим уточняется, что сотни людей скандировали «Свобода, свобода!» и «Это правительство падет!». Многие срывали со столбов агитационные плакаты с изображением Мадуро, и сжигали их.

Напомним, Николас Мадуро, действующий президент Боливарианской Республики Венесуэла, переизбрался на третий срок с результатами более 51% голосов после подсчета 80% бюллетеней.

61-летний Мадуро 29 июля участвовал в заседании, на котором Национальный избирательный совет (CNE) подтвердил его переизбрание на третий шестилетний срок с 2025 по 2031 год.

#в стране и мире #стрельба #венесуэла #Николас Мадуро #каракас #результаты выборов #протестующие
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