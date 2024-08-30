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Посол в Лондоне заявил, что арест Дурова произошел по совету США

Посол России в Великобритании Келин, уверен, что США посоветовали Франции задержать бизнесмена Дурова, так как хотят получить доступ к мессенджеру Telegram.
Дарина Криц 2024-08-30 02:26:18
© Фото: lukomore. org Global Look Press

Задержание миллиардера российского происхождения и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции произошло по указанию из-за океана - из США.

Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал, что произошедшее - это удар по свободе слова. Также посол уверен, что таким способом Запад пытается заполучить доступ к Telegram. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу RT.

«Париж сделал это по определенному совету из США. Они хотят ключи от этого мессенджера. Он был очень успешен в России и в других местах. <...> Поэтому я верю, и не только я, что Вашингтон, Париж и все другие западные столицы хотели бы его прочитать», - сообщил глава диппредства РФ.

Миллиардеру предъявили серьезные обвинения, заявил посол Келин. Он выразил надежду, что его смогут защитить в суде. Кроме того, высокопоставленный дипломат не представляет, как владелец такой крупной платформы, как Telegram, может нести ответственность за распространяемые в ней материалы.

В комментарии «Звезде» подполковник запаса ФСБ Андрей Попов пояснил, что Запад хочет добиться полного контроля над трафиком Telegram, при этом в свое время ФСБ требовала у мессенджера предоставить доступ к отдельным перепискам.

Сутками ранее американский журналист Такер Карлсон также предположил наличие следа США в деле задержания Павла Дурова. Он уверен, что без согласования с администрацией президента США Джо Байдена во Франции на такое бы не решились.

Ранее задержанному в ночь на 25 августа в аэропорту Ле-Бурже Павлу Дурову предъявили обвинение и освободили под судебный надзор. Ему запретили покидать территорию Франции, также он должен внести залог в размере пяти миллионов евро.

#в стране и мире #Франция #сша #Великобритания #Посол РФ #павел дуров #Андрей Келин
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