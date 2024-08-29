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Карлсон заявил, что Франция не могла задержать Дурова без поддержки США

Журналист Такер Карлсон уверен, что без поддержки администрации Байдена задержания Дурова во Франции не произошло бы.
Дарина Криц 2024-08-29 03:19:18
© Фото: lukomore. org Global Look Press

Американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон выразил мнение, что администрация Белого дома причастна к аресту бизнесмена российского происхождения и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Он уверен, что во Франции не решились бы на такое без согласования с администрацией президента США Джо Байдена. Своим видением ситуации он поделился в беседе с Майком Бенцем, разговор опубликован в его аккаунте в соцсети X.

«Очень трудно для стороннего наблюдателя, не имеющего знаний, как я, поверить, что Макрон мог или сделал бы это без поддержки или, по крайней мере, согласия администрации Байдена», - заявил Карлсон.

Вечером 28 августа стало известно, что Павла Дурова освободили под судебный надзор, предъявив ему обвинение. Бизнесмен обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и не имеет права покидать французскую территорию. После чего он вышел из здания суда в Париже и скрылся на частном автомобиле.

В этот же день в американской газете Wall Street Journal написали, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж, но тот отказался.

#в стране и мире #Франция #сша #Telegram #павел дуров #Такер Карлсон #администрация байдена
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