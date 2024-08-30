Песков заявил, что Путин никогда не встречался с Дуровым

Президент России Владимир Путин никогда лично не встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было... никаких договоренностей не было. Насколько мне известно, никогда (не встречался с Путиным. - Прим. ред.)», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля допустил, что Дуров посещал ранее Россию, и назвал это естественным, так как у предпринимателя есть российское гражданство.

Напомним, что Павел Дуров был задержан в аэропорту 24 августа. Ему и его брату Николаю инкриминируют отказ в сотрудничестве в вопросах преступлений, которые совершаются в мессенджере. На суде 28 августа Павла оставили под надзором и изъяли на время расследования все паспорта. Кроме того, он должен будет внести залог в размере пяти миллионов евро и лишен возможности покидать территорию Франции.

В Кремле ранее заявили о готовности помочь Дурову как гражданину России, однако ситуацию осложняет факт наличия у него и французского гражданства. Также Москва призывает не превращать дело в политическое преследование.