Песков: дело Дурова не должно быть политическим преследованием

Арест основателя Telegram Павла Дурова и расследование его дела не должно превращаться в политическое преследование. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Конечно, главное, чтобы то, что происходит во Франции, не превращалось в политическое преследование», - сказал представитель Кремля.

Песков также высказался, что в Кремле видели обвинения Дурова в насилии над ребенком, но не знают, насколько они достоверны, поэтому по ним нельзя ничего сказать.

В среду AFP сообщило об обвинении мужчины со стороны бывшей супруги Ирины Болгар, которая подала в один из судов Женевы иск о физическом насилии в отношении их общего ребенка.

Пресс-секретарь сообщил, что бизнесмен все еще является гражданином России, а гражданство Франции - не дело Москвы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нота по доступу к Дурову находится на рассмотрении.