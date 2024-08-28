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В парижском суде заседание с участием Дурова не запланировано

Фамилия основателя Telegram не фигурировала в полицейском бюро суда в Париже.
Игнат Далакян Эдуард Новиков 2024-08-28 17:44:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Фамилия Дурова не фигурировала в полицейском бюро, никакого заседания с его участием в парижском суде на сегодня не запланировано. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» Эдуард Новиков из здания суда.

«Сказать точно, что его (Павла Дурова. - Прим. ред.) сюда привезли, никто не может. Дело в том, что мы только что общались с полицейским, который здесь находится. Они ходили в свое бюро - фамилия Дуров здесь не значится», - рассказал корреспондент.

По его словам, если бы Дуров находился в здании суда, то в компьютере числилась бы фамилия основателя Telegram.

Кроме того, есть информация, что его могли привезти в старое здание суда, но изначально все уголовные дела решаются именно в этом здании.

Тот факт, что улицы Парижа заполнены полицейскими и жандармами, никак не связан с делом Павла Дурова. Жандармы едут в центр города в преддверии открытия Паралимпийских игр, отметил корреспондент.

Ранее агентство AFP сообщало, что Павел Дуров доставлен в суд в Париже. Отмечалось, что срок предварительного задержания бизнесмена истек.

#суд #наш эксклюзив #Telegram #павел дуров
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