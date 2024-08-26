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МО РФ: массированный удар сорвал перевозки боеприпасов на Украине

Также отмечаются перебои электроснабжения на территории, контролируемой киевским режимом.
2024-08-26 14:33:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило, что массированный удар по украинской инфраструктуре сорвал перевозки боеприпасов и вооружения противника к линии боевого соприкосновения.

Также российское оборонное ведомство отметило перебои в электроснабжении на территории Украины. 

МО РФ напомнило, что массированный удар наносился сегодня утром высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотниками и оперативно-тактической авиацией ВКС России. При этом целью стали критически важные объекты энергетической инфраструктуры неприятеля, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины. 

ВС РФ били по электроподстанциям. Их поразили в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Кроме этого, российские военные целились и попали в газокомпрессорные станции Украины во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях - они обеспечивали функционирование газотранспортной системы Украины

Еще в российском оборонном ведомстве сообщили, что целями для удара стали места хранения авиационных средств поражения, которые передали Украине страны Запада. Объекты были поражены на аэродромах в Днепропетровской и Киевской областях.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Украина лишилась половины необходимых для зимы энергомощностей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #Украина #Высокоточное оружие #Энергетика #массированный удар
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