МО РФ: массированный удар сорвал перевозки боеприпасов на Украине

Минобороны России заявило, что массированный удар по украинской инфраструктуре сорвал перевозки боеприпасов и вооружения противника к линии боевого соприкосновения.

Также российское оборонное ведомство отметило перебои в электроснабжении на территории Украины.

МО РФ напомнило, что массированный удар наносился сегодня утром высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотниками и оперативно-тактической авиацией ВКС России. При этом целью стали критически важные объекты энергетической инфраструктуры неприятеля, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

ВС РФ били по электроподстанциям. Их поразили в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях. Кроме этого, российские военные целились и попали в газокомпрессорные станции Украины во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях - они обеспечивали функционирование газотранспортной системы Украины.

Еще в российском оборонном ведомстве сообщили, что целями для удара стали места хранения авиационных средств поражения, которые передали Украине страны Запада. Объекты были поражены на аэродромах в Днепропетровской и Киевской областях.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Украина лишилась половины необходимых для зимы энергомощностей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.