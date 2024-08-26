ВС РФ нанесли массированный удар по инфраструктуре киевского режима

МО РФ сообщает о нанесении массированного удара по инфраструктуре Украины.

Уточняется, что удар был нанесен сегодня утром. Вооруженные силы России использовали высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

Целью удара стали критически важные объекты энергетики неприятеля, которые обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса.

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что все назначенные цели были поражены.

Ранее сообщалось, что штурмовики группировки войск «Восток» продвинулись на Угледарском участке Южно-Донецкого направления.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.