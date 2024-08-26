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ВС РФ нанесли массированный удар по инфраструктуре киевского режима

В Минобороны России отметили, что все назначенные цели были поражены.
2024-08-26 12:01:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

МО РФ сообщает о нанесении массированного удара по инфраструктуре Украины. 

Уточняется, что удар был нанесен сегодня утром. Вооруженные силы России использовали высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. 

Целью удара стали критически важные объекты энергетики неприятеля, которые обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что все назначенные цели были поражены.

Ранее сообщалось, что штурмовики группировки войск «Восток» продвинулись на Угледарском участке Южно-Донецкого направления.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#спецоперация #Высокоточное оружие #массированный удар #Энергетика Украины
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