ЕК: Украина лишилась половины необходимых для зимы энергомощностей

Украина лишилась половины необходимых для зимы энергомощностей. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

В статье британской газеты Financial Times говорится, что Украина потеряла 9 гигаватт производственных энергомощеностей. По словам Симсон, это эквивалент пикового потребления электроэнергии в Португалии - стране, в которой проживает более 10 миллионов жителей.

Кроме того, она добавила, что западные страны должны оказать помощь в ремонте поврежденных объектов, чтобы «избежать гуманитарной катастрофы на Украине». Еврокомиссар отметила, что необходимо передать небольшие децентрализованные генераторы, развернуть фотоэлектрические системы на крышах больниц и школ, а также постепенно наращивать экспорт электроэнергии на Украину и усилить ПВО страны.

Ранее Украина заявляла, что ожидает 1 миллиард долларов на энергосистему от западных стран. Это сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.