МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕК: Украина лишилась половины необходимых для зимы энергомощностей

По словам еврокомиссара по вопросам энергетики, украина лишилась 9 гигаватт производственных энергомощностей.
Игнат Далакян 2024-08-18 18:00:28
© Фото: Yevhen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украина лишилась половины необходимых для зимы энергомощностей. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

В статье британской газеты Financial Times говорится, что Украина потеряла 9 гигаватт производственных энергомощеностей. По словам Симсон, это эквивалент пикового потребления электроэнергии в Португалии - стране, в которой проживает более 10 миллионов жителей.

Кроме того, она добавила, что западные страны должны оказать помощь в ремонте поврежденных объектов, чтобы «избежать гуманитарной катастрофы на Украине». Еврокомиссар отметила, что необходимо передать небольшие децентрализованные генераторы, развернуть фотоэлектрические системы на крышах больниц и школ, а также постепенно наращивать экспорт электроэнергии на Украину и усилить ПВО страны.

Ранее Украина заявляла, что ожидает 1 миллиард долларов на энергосистему от западных стран. Это сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

#в стране и мире #Украина #зима #Энергетика
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-34. Работа в зоне СВО
2
Су-35С. Экстремально опасный
3
Высшая школа ВДВ
4
«Альфа». 50 лет
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
7
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
10
СВО. Трофеи
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 