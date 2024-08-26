ВС РФ нанесли удар по газотранспортной системе Украины

Российские военные поразили газокомпрессорные станции во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях. Об этом сообщает Минобороны России.

«Нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Минобороны сообщило об ударах по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК. В ходе ударов российские военные применили высокоточное оружие, авиацию и беспилотники. ВС РФ били по электроподстанциям в нескольких областях - Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской.

Также наносились удары по местам хранения авиационных средств поражения, которые Украина получает от стран Запада, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях. В результате действий российских войск отмечаются перебои в электроснабжении. Кроме того, удалось сорвать железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии соприкосновения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.