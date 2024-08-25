Илон Маск прокомментировал арест Дурова во Франции

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции, в шутку предположив, что через шесть лет в Европе будут казнить за «лайки».

«На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», - написал Маск в соцсети X в ответ на новость об аресте Дурова.

Маск добавил, что ситуация вокруг российского бизнесмена является «убедительной рекламой» к первой поправке к Конституции США, которая запрещает американскому конгрессу ограничивать свободу слова и печати в стране.

Ранее об этой ситуации высказался американский журналист Такер Карлсон. Он заявил, что «тьма быстро опускается на некогда свободный мир».

Напомним, Павла Дурова задержали вечером в субботу 24 августа в аэропорту пригорода Парижа по прибытии из Азербайджана. По данным французских СМИ, ордер на арест предпринимателя был выдан всего за несколько минут до его приземления во Франции.

Дурова обвиняют в причастности к ряду тяжких преступлений, которые совершаются посредством его соцсети Telegram, а также в отказе сотрудничать с французскими властями.