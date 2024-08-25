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МИД РФ: посольство во Франции разбирается в ситуации вокруг Дурова

По данным министерства, представители предпринимателя не обращались в российское посольство во Франции.
Елизавета Кондрикова 2024-08-25 02:01:03
© Фото: Константин Семенов, ТРК Звезда

Посольство России во Франции предприняло шаги для «прояснения ситуации» вокруг задержания российского предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова, сообщили в МИД РФ агентству ТАСС.

В дипведомстве уточнили, что представители задержанного не обращались в посольство, чтобы то инициировало разбирательство. Также в МИД добавили, что посольство начало собирать информацию до призыва к действиями со стороны вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Ранее Даванков обратился в МИД РФ с просьбой освободить основателя Telegram и указал на «политическое основание» для его задержания. Депутат также призвал ведомство переместить бизнесмена на территорию России или ОАЭ.

К данному моменту ситуацию вокруг Дурова прокомментировал американский журналист Такер Карлсон, который заявил, что Франция арестовала бизнесмена за то, что тот позволил «общественности пользоваться свободой слова».

#Франция #МИД РФ #Задержание #Telegram #павел дуров #посольство рф во франции
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