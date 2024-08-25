Как прошла рабочая поездка Путина на Северный Кавказ

Минувшая неделя для Владимира Путина стала богатой на рабочие поездки. В минувшее воскресенье глава государства провел ряд встреч с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевом. В Баку подтвердили желание присоединиться к БРИКС, уже подана официальная заявка на вступление в организацию. На обратном пути из Баку Владимир Путин посетил три региона Северного Кавказа: Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Чечню.

Регионы важные, в нашей новейшей истории пережившие много горя, выстоявшие в борьбе с мировым терроризмом. Там прекрасно помнят, что такое набеги боевиков, понимают как важно чтобы народы Кавказа были едины, и почему сегодня все в одном строю готовы встать на защиту своей земли.

Самым эмоционально сложным, конечно, стал визит президента в Беслан. Накануне годовщины страшного теракта, глава государства почтил память всех жертв этой трагедии, побывал в спортзале школы номер один, встал на колени у «Древа скорби» - памятника погибшим детям Беслана.

«Что касается тех наших противников и врагов, о которых я вспоминал, то они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно. И так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, в Донбассе, Новороссии. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении, в борьбе с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников. В этом не может быть никаких сомнений», - выразил уверенность Путин.

Еще один монумент, к которому президент возложил цветы, посвящен бойцам спецподразделений «Вымпел», «Альфа» и спасателям Центроспаса, погибшим при освобождении заложников в Беслане. Памятник символично выполнен в виде каски и бронежилета, прикрывающих детскую игрушку и школьный учебник.

В этот же день, на встрече с представителями организации, которая объединяет родственников жертв страшной трагедии, Владимир Путин подчеркнул, что террористы - это не только исполнители. За ними всегда стоят те, кто руководит, направляет и спонсирует.

«Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную», - напомнил президент.

В Чечне Владимир Путин посетил российский Университет спецназа - уникальное учебное заведение, где готовят тех, кто успешно борется с террористами. Здесь президент ознакомился с нюансами работы многофункционального комплекса и некоторыми уникальными ноу-хау, позволяющими подготовить профессионалов высочайшего уровня.

На данный момент из Чеченской Республики в зону проведения спецоперации направлено более 47 тысяч бойцов, 19 тысяч из них пришли добровольцами. И практически все прошли обучение в этом Университете.

Подробнее о рабочей поездке президента на Северный Кавказ и заявлениях главы государства в сюжете Федора Шеина для программы «Главное с Ольгой Беловой.