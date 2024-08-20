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Путин встретился с матерями жертв теракта в бесланской школе

Жертвами трагедии в Беслане в 2004 году стали 334 человек, из которых 136 детей.
Ян Брацкий 2024-08-20 17:20:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с представителями ассоциации жертв терактов «Матери Беслана».

«Мы встречаемся в канун большой трагедии для нашей страны и для вас лично. Через несколько дней 20 лет трагическим событиям в Беслане... У нас в народе говорят такие слова: "Врагу не пожелаешь"», - сказал Путин.

Глава государства выразил соболезнования матерям погибших и напомнил о попытках Запада оправдать действия боевиков, а также рассказал о политической, военной, информационной поддержке террористов из-за границы.

«Наш враг другой, не такой как мы. Когда я говорю о морально-нравственной стороне, то у этих людей нет ни морали, ни нравственности», - отметил президент.

Привыкнуть к этому невозможно, добавил Путин. С его слов, враги нашей страны не оставляют попыток раскачать ситуацию внутри России и сегодня. Кроме того, глава государства заверил, что Москва победила террористов на Кавказе и также одержит верх над неонацистами в Донбассе и Курской области.

Напомним, трагедия в Беслане произошла 1 сентября 2004 года. Боевики захватили в заложники учеников и педагогов школы №1 в Беслане. В результате спецоперации по их освобождению погибли 334 человека, из которых 136 детей.

#Теракт #Кремль #Владимир Путин #Трагедия #беслан
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