Президент России Владимир Путин возложил цветы к «Древу скорби» в Беслане. Путин встал на колени и перекрестился, чтобы почтить память тех, чьи жизни унес теракт, произошедший в 2004 году. Тогда погибли 334 человека. На территории мемориала похоронены 266 погибших.

Кроме того, глава государства возложил цветы к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим при штурме школы № 1.

В сентябре этого года с этой трагедии исполнится уже двадцать лет.

Ожидается, что затем президент направится в саму школу №1 - в ее спортзале террористы трое суток удерживали более 1 200 человек.

Напомним, сегодня президент России прибыл с рабочей поездкой в Кабардино-Балкарию. В последний раз эту республику Владимир Путин посещал в ноябре 2019 года.