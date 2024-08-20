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Путин возложил цветы к «Древу скорби» в Беслане

Глава государства почтил память жертв теракта, произошедшего почти двадцать лет назад, в 2004 году.
Анна Назайкина 2024-08-20 13:58:38
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин возложил цветы к «Древу скорби» в Беслане. Путин встал на колени и перекрестился, чтобы почтить память тех, чьи жизни унес теракт, произошедший в 2004 году. Тогда погибли 334 человека. На территории мемориала похоронены 266 погибших. 

Кроме того, глава государства возложил цветы к памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим при штурме школы № 1.

В сентябре этого года с этой трагедии исполнится уже двадцать лет. 

Ожидается, что затем президент направится в саму школу №1 - в ее спортзале террористы трое суток удерживали более 1 200 человек. 

Напомним, сегодня президент России прибыл с рабочей поездкой в Кабардино-Балкарию. В последний раз эту республику Владимир Путин посещал в ноябре 2019 года.

#в стране и мире #Владимир Путин #Кабардино-Балкария #беслан #президент РФ #возложение
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