Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

Власти Азербайджана подали официальную заявку на вступление страны в БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе республиканском МИД.

«Азербайджан уже подал официальную заявку», - приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

О том, что Баку проявляет интерес к укреплению сотрудничества с БРИКС, говорилось в опубликованном накануне совместном заявлении президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Москва поддерживает это стремление Баку.

Ранее президент России Владимир Путин назвал БРИКС ключевым элементом многополярного миропорядка. За 15 лет своего существования торгово-экономический союз увеличился вдвое. Все больше стран стремятся присоединиться к нему, напомнил глава государства.