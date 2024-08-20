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Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

О желании Азербайджана присоединиться к БРИКС ранее заявил посол республики в Москве Полад Бюльбюль оглы в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Баку.
Ян Брацкий 2024-08-20 16:37:18
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Власти Азербайджана подали официальную заявку на вступление страны в БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе республиканском МИД.

«Азербайджан уже подал официальную заявку», - приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

О том, что Баку проявляет интерес к укреплению сотрудничества с БРИКС, говорилось в опубликованном накануне совместном заявлении президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Москва поддерживает это стремление Баку.

Ранее президент России Владимир Путин назвал БРИКС ключевым элементом многополярного миропорядка. За 15 лет своего существования торгово-экономический союз увеличился вдвое. Все больше стран стремятся присоединиться к нему, напомнил глава государства.

#Россия #мид #Азербайджан #Баку #брикс #торговля
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