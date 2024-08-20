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Путин обратился к добровольцам, отправляющимся в зону СВО

Общаясь с добровольцами, президент поблагодарил их за решение отправиться в зону спецоперации и встать на защиту Отчества.
Ян Брацкий 2024-08-20 22:09:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин пообщался с добровольцами, прошедшими подготовку в Российском институте спецназа. Бойцы готовятся к отправке в зону спецоперации. Президент обратился к ним с напутственным словом, поблагодарив за мужество.

«В разные времена, даже самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа», - сказал Путин.

Решение отправиться в зону боевых действий президент назвал сложным, отметив внутреннюю потребность добровольцев защищать Отечество.

«Хочу вас поблагодарить за решение подобного рода и от всего сердца хочу пожелать вам удачи. И пока у нас есть такие мужчины, как вы, мы точно совершенно абсолютно непобедимы», - добавил глава государства.

Ранее Путина ознакомили с работой Центра подготовки Российского института спецназа, продемонстрировали экипировку бойцов и трофейные образцы вооружения, захваченного у боевиков ВСУ в зоне спецоперации. Напомним, Владимир Путин находится в Чечне с рабочей поездкой. В аэропорту Грозного его встретил глава республики Рамзан Кадыров.

#Путин #Кремль #чечня #Добровольцы #СВО #Российский институт спецназа
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