TF1: Дуров был объявлен персоной нон грата во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров числился во Франции персоной нон грата, ранее полиция выдала ордер на его арест, сообщает телеканал TF1. При этом предприниматель знал, что во Франции его могут задержать.

«Дуров знал, что он персона нон грата во Франции, он ездил в Эмираты, в страны бывшего СССР, в Южную Америку... Он очень мало путешествовал по Европе и избегал стран, где присутствует Telegram», - говорится в публикации.

По словам французского следователя, соцсеть Дурова является «платформой номер один» для организованной преступности.

Напомним, Дуров был задержан вечером 24 августа сразу же по прилете из Азербайджана за соучастие в ряде тяжких преступлений - среди них педофилия, терроризм, мошенничество. Ему может грозить до 20 лет во французской тюрьме, пишет телеканал. В воскресенье он предстанет перед судом.