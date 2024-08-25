Посольство РФ во Франции потребовало обеспечить защиту прав Дурова

Российское посольство во Франции потребовало обеспечить защиту прав предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сегодня сообщили в диппредставительстве.

Отмечается, что дипломаты попросили предоставить им консульский доступ. Однако пока французская сторона уклоняется от взаимодействия.

«Находимся в контакте с адвокатом П.В.Дурова», - добавили в посольстве.

Напомним, Павла Дурова арестовали накануне в аэропорту в пригороде Парижа. Французские власти обвиняют его в пособничестве терроризму, педофилии и мошенничеству. Основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы.

По ситуации высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она спросила у западных НПО, будут ли они требовать освобождения Павла Дурова или «проглотят языки».

Арест также прокомментировал американский миллиардер Илон Маск. Он предположил, что скоро в Европе будут казнить за «лайки».

А журналист Такер Карлсон в свою очередь отметил, что «тьма быстро опускается на некогда свободный мир».