МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посольство РФ во Франции потребовало обеспечить защиту прав Дурова

Французская сторона пока уклоняется от взаимодействия с российскими дипломатами.
Сергей Лебедев 2024-08-25 11:37:20
© Фото: ТРК «Звезда»

Российское посольство во Франции потребовало обеспечить защиту прав предпринимателя и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сегодня сообщили в диппредставительстве.

Отмечается, что дипломаты попросили предоставить им консульский доступ. Однако пока французская сторона уклоняется от взаимодействия.

«Находимся в контакте с адвокатом П.В.Дурова», - добавили в посольстве.

Напомним, Павла Дурова арестовали накануне в аэропорту в пригороде Парижа. Французские власти обвиняют его в пособничестве терроризму, педофилии и мошенничеству. Основателю Telegram грозит до 20 лет лишения свободы.

По ситуации высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она спросила у западных НПО, будут ли они требовать освобождения Павла Дурова или «проглотят языки».

Арест также прокомментировал американский миллиардер Илон Маск. Он предположил, что скоро в Европе будут казнить за «лайки».

А журналист Такер Карлсон в свою очередь отметил, что «тьма быстро опускается на некогда свободный мир».

 

#Франция #МИД РФ #арест #посольство #Telegram #павел дуров
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 