В Пентагоне накануне официально заявили о своей поддержке вторжения Украины в Россию. Это был вопрос, явно поставивший в тупик заместителя официального представителя Пентагона Сабрину Сингх. Поскольку оружие на Украину идет - по сообщениям агентства Associated Press, одобрен новый пакет военной помощи, однако когда, в каком объеме, а главное с какой целью его используют, в США до недавнего времени имели весьма расплывчатые представления.

«Мы поддерживаем Украину в том, что ей нужно прямо сейчас на поле боя. Вы, наверное, от нас это неоднократно слышали. Мы начинаем лучше понимать то, что делают украинцы сейчас в Курской области. Наша политика позволяет им вести ответный огонь. И это не изменится», - сказала Сингх.

В догадках касательно смысла дальнейшего пребывания ВСУ в Курской области теряются и сами украинские военные. Они объясняют этот шаг попыткой отвлечь внимания от тяжелого положения на фронтах и катастрофическим положением дел в экономике.

«И самая страшная проблема - лайки слабо ставят. То есть, провал полный по лайкам. Что сделать? Надо что-то отчебучить! Четко, не проглядывается пока четких, понятных целей. Стратегических, я имею в виду. Для чего это все затеялось», - прокомментировал офицер ВСУ Дмитрий Глущенко.

Неожиданно разоткровенничался и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, он по сути впервые назвал вещи своими именами. О том, что стоит на кону, как он выражается в этой игре, в Брюсселе понимают. А потому обеспокоены возможным сокращением поддержки Украины со стороны Германии. Хотя публично канцлер Олаф Шольц уверяет в обратном.

«То, что происходит на Украине, определит политическое будущее Европы. Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры. Мы - часть этой игры. Мы не являемся стороной в войне, но мы - часть конфликта, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность», - заявил Боррель.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис в отсутствие внятной предвыборной программы пытается дистанцироваться от действующего президента Джо Байдена и заявляет, что это ей западные союзники обязаны своей солидарностью. В случае своей победы на выборах она пообещала и дальше поддерживать Киев. В Москве не верят заявлениям Вашингтона о непричастности к происходящему в Курской области.

«Мы всегда говорили о том, что за всеми ударами киевского режима по гражданской инфраструктуре стоял Запад, как наводчик. Мы всегда говорили, что все разведданные, спутники, информация оттуда, не могла попадать киевскому режиму ниоткуда кроме как от натовцев, в первую очередь - англосаксонского дуэта Вашингтона и Лондона», - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Появились кадры, опубликованные каналом RT, с уничтожением предположительно американских наемников. Ранее их фотографию в Курской области разместил глава американской частной военной компании Деррик Бейлс. Кроме этого в нарушение законодательства России туда продолжает поездки и западная пресса. В Госдуме уже призвали признать нежелательной организацией ранее признанную иноагентом Deutsche Welle, чей корреспондент опубликовал из Суджи свой репортаж.

«Мы едем в сопровождении украинских солдат. У нас нет возможности ехать на нашем собственном транспорте и свободно передвигаться. Однако это практически единственный способ добраться туда и понять, что там происходит», - сказал корреспондент DW Ник Коннолли.

Ранее уголовное дело, по которому за незаконное пересечение границы грозит пять лет лишения свободы, ФСБ возбудила против корреспондента CNN Ника Пейтона Уолша. Такое же наказание светит и двум итальянским журналисткам, которых сразу после сообщения об этом редакция отозвала из Курской области.